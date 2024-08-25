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«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Эспаньол» во 2-м туре Ла Лиги

«Реал Сосьедад» с минимальным счётом обыграл «Эспаньол» во 2-м туре Ла Лиги
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В четверг, 24 августа, состоялся матч 2-го тура чемпионата Испании по футболу сезона-2024/2025, в котором встречались «Эспаньол» и «Реал Сосьедад». Игра проходила на стадионе «Стейдж Фронт» в Корнелья-де-Льобрегат. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Эспаньол
Барселона
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Кубо – 80'    

Единственный гол в матче был забит на 80-й минуте. Такефуса Кубо точным ударом принёс победу «Реал Сосьедаду». В ходе встречи арбитр показал четыре жёлтые карточки.

На данный момент «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав три очка. В то время как «Эспаньол» (3) располагается на 19-й строчке.

Следующий матч «Эспаньол» проведёт 28 августа на выезде с мадридским «Атлетико». «Реал Сосьедад» в тот же день примет дома «Алавес».

В другом матче игрового дня «Хетафе» и «Райо Вальекано» сыграли вничью (0:0). В этой встрече было показано три жёлтые карточки.

Испания — Примера . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 22:30 МСК
Хетафе
Хетафе
Окончен
0 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
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