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Новосельцев — о матче «Зенит» — «Спартак»: те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться

Новосельцев — о матче «Зенит» — «Спартак»: те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться
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Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться. У «Спартака» было много моментов, но спасал Латышонок. «Спартак» был ближе к забитому мячу. По этой игре — упущенная победа, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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