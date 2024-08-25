Новосельцев — о матче «Зенит» — «Спартак»: те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться

Бывший защитник «Зенита» Иван Новосельцев высказался о матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сине-бело-голубые встречались с московским «Спартаком» (0:0).

«Те 0:0, из‑за которых ты можешь расстроиться. У «Спартака» было много моментов, но спасал Латышонок. «Спартак» был ближе к забитому мячу. По этой игре — упущенная победа, — сказал Новосельцев в эфире «Матч ТВ».

Отметим, что с 62-й минуты сине-бело-голубые играли вдесятером. За две жёлтые карточки с поля был удалён сербский защитник Страхиня Эракович.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.