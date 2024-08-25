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«Я разочарован, мы пропустили два ненужных гола». Тен Хаг — о поражении от «Брайтона»

«Я разочарован, мы пропустили два ненужных гола». Тен Хаг — о поражении от «Брайтона»
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал поражение своей команды в матче 2-го тура АПЛ от «Брайтона» (1:2).

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Уэлбек – 32'     1:1 Диалло – 60'     2:1 Педро – 90+5'    

«Я разочарован, потому что мы должны были сыграть хотя бы вничью. Мы тоже могли выиграть, но, в конце концов, у нас нет очков, и это разочаровывает, потому что все могло сложиться совсем по-другому. Мы пропустили два ненужных гола, которых вполне можно было избежать», — приводит слова тен Хага пресс-служба клуба.

Счёт в матче на 32-й минуте открыли хозяева усилиями экс-нападающего «красных дьяволов» Дэнни Уэлбека. Гости смогли восстановить равновесие на 60-й минуте благодаря голу Амада Диалло. Победу хозяевам принёс гол бразильского форварда Жоао Педро на пятой добавленной минуте к основному времени матча.

Турнирная таблица АПЛ
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