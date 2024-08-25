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Тренер «Астон Виллы» Эмери оценил выступление команды в матче с «Арсеналом»

Тренер «Астон Виллы» Эмери оценил выступление команды в матче с «Арсеналом»
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Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Астон Вилла» уступила со счётом 0:2.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 67'     0:2 Парти – 77'    

«Мы очень хорошо конкурировали и у нас было три невероятных шанса забить, но мы этого не сделали. Я должен гордиться нашей работой. Я думаю, это тот путь, по которому мы можем прогрессировать и развивать тактическую структуру с игроками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Голы забили Леандро Троссард на 67-й минуте и Томас Парти на 77-й. После этой победы «канониры» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт 31 августа на выезде с «Лестером».

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