Тренер «Астон Виллы» Эмери оценил выступление команды в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение в матче 2-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом». «Астон Вилла» уступила со счётом 0:2.

«Мы очень хорошо конкурировали и у нас было три невероятных шанса забить, но мы этого не сделали. Я должен гордиться нашей работой. Я думаю, это тот путь, по которому мы можем прогрессировать и развивать тактическую структуру с игроками», — приводит слова Эмери официальный сайт «Астон Виллы».

Голы забили Леандро Троссард на 67-й минуте и Томас Парти на 77-й. После этой победы «канониры» поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав шесть очков.

Следующий матч «Астон Вилла» проведёт 31 августа на выезде с «Лестером».