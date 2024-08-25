Ханс-Дитер Флик отреагировал на победу «Барселоны» в матче с «Атлетиком»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о второй победе подряд своей команды во втором официальном матче в качестве тренера каталонцев. Напомним, в матче 2-го тура испанской Примеры «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао (2:1).

«Я очень рад и доволен победой. Здорово, когда есть страсть и энергия, но я прошу немного больше спокойствия.

Мы знали, как будет играть «Атлетик». Сегодня мы воспользовались преимуществом свободного пространства. Уже в первом тайме у нас было несколько ясных идей. Победа в матче с «Атлетиком» очень приятна на вкус.

Наше намерение всегда состоит в том, чтобы победить. Для этого нужно иметь хороший баланс между защитой и нападением», — приводит слова Флика Marca.

Таким образом, на счету каталонской команды максимально возможные шесть очков по итогам двух туров Примеры. Команда Флика возглавляет турнирную таблицу вместе с «Сельтой», которая опережает «Барселону» по дополнительным показателям.

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