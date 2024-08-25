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«Наша обойма стала катастрофической». Тренер «Ахмата» Адиев — о травмах ключевых игроков

«Наша обойма стала катастрофической». Тренер «Ахмата» Адиев — о травмах ключевых игроков
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Главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев высказался о травмах ключевых игроков Мирослава Богосаваца и Бернарда Бериши после матча 6-го тура РПЛ с «Химками» (3:3).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
Химки
Химки
0:1 Мирзов – 31'     0:2 Руденко – 67'     1:2 Жиров – 73'     2:2 Кардосо – 75'     3:2 Ловат – 90+3'     3:3 Заболотный – 90+8'    
Удаления: нет / Магомедов – 90+2'

«Богосавац и Бериша — основополагающие игроки. Они выбыли надолго, как я понимаю. У нас и так была небольшая обойма, сейчас она становится катастрофической. Желаю ребятам скорейшего выздоровления, — сказал Адиев в эфире «Матч ТВ».

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке. В следующем туре «Ахмат» примет «Акрон», а «Химки» на своем поле сыграют с ЦСКА. Обе встречи пройдут 31 августа.

Богосавац в нынешнем сезоне сыграл во всех восьми матчах за клуб в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста составляет € 2,3 млн. На счету форварда Бериши два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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