Фото: Бернард Бериша покинул поле матча «Ахмат» — «Химки» на носилках в слезах

Нападающий грозненского «Ахмата» Бернард Бериша покинул поле матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским клубом и «Химками» на носилках в слезах.

Фото: Скриншот из трансляции

Ранее тренер «Ахмата» Магомед Адиев сообщил, что ключевые игроки клуба Мирослав Богосавац и Бернард Бериша выбыли надолго.

Напомним, Бериша выступает за «Ахмат» с января 2017 года. На счету 32-летнего форварда два гола и одна результативная передача в семи матчах во всех турнирах за клуб. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тыс.

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке. В следующем туре «Ахмат» примет «Акрон», а «Химки» на своем поле сыграют с ЦСКА. Обе встречи пройдут 31 августа.

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