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Семак – об игре Мостового со «Спартаком»: не воспользовался ни скоростью, ни остротой

Семак – об игре Мостового со «Спартаком»: не воспользовался ни скоростью, ни остротой
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему заменил нападающего Андрей Мостового в матче шестого тура чемпионата России со «Спартаком» (0:0). Мостовой вышел в стартовом составе и был заменён после перерыва.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Андрей — игрок, который обладает хорошей скоростью, но в первом тайме, к сожалению, я вспомню только один острый момент с его участием. Были подходы и моменты, мы говорили до игры, как нужно играть, и в этом отношении он сегодня не смог воспользоваться своими сильными качествами: ни скоростью, ни остротой. По агрессии и единоборствам мы уступали, поэтому вышел Саша Ерохин, который лучше в этом компоненте. И игра, думаю, перевернулась. Потому что Ерохин за первые 15 минут три раза по воротам пробил. Поэтому я думаю, замена была оправданна», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

В нынешнем сезоне Мостовой принял участие в пяти матчах в чемпионате России, в которых записал в свой актив один гол. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков.

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