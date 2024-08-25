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Букайо Сака повторил достижение Сеска Фабрегаса и Уэйна Руни в АПЛ

Букайо Сака повторил достижение Сеска Фабрегаса и Уэйна Руни в АПЛ
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Крайний нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака четвёртым в истории английской Премьер-лиги выиграл 100 матчей в турнире до того, как ему исполнилось 23 года. Об этом сообщает Squawka.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
0 : 2
Арсенал
Лондон
0:1 Троссард – 67'     0:2 Парти – 77'    

По информации источника, подобное достижение ранее покорялось лишь троим футболистам: Филипу Фодену «Манчестер Сити», Сеску Фабрегасу («Арсенал»), Уэйну Руни («Эвертон» и «Манчестер Юнайтед»).

Напомним, в матче 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и лондонский «Арсенал», победу одержал лондонский клуб со счётом 2:0.

Сака является воспитанником «Арсенала» и выступает за первую команду «канониров» 2019 года. Всего англичанин провёл за лондонский клуб 228 матчей во всех турнирах, в которых отметился 59 голами и 55 результативными передачами. Контракт игрока с «Арсеналом» действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 140 млн.

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