Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дендер — Брюгге. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алексей Миранчук рассказал, как его приняли в «Атланте»

Алексей Миранчук рассказал, как его приняли в «Атланте»
Комментарии

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, как его приняли в новой команде.

«Я не ожидал, что партнёры по команде так тепло меня встретят. Они были доброжелательны ко мне, и я ценю каждого. Для меня действительно важно чувствовать комфорт, чувствовать себя частью команды, частью семьи. Я благодарен всем и жду ближайшего матча», — сказал Миранчук в интервью клубному телевидению.

25 августа «Атланта Юнайтед» проведёт матч с «Лос-Анджелес Гэлакси».

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

Материалы по теме
«Добился в Европе всего, чего хотел». Первые слова Миранчука в США
«Добился в Европе всего, чего хотел». Первые слова Миранчука в США

Известные дети спортсменов

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android