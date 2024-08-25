Российский вратарь португальского «Фамаликана» Злобин провёл второй «сухой» матч подряд

24 августа завершился матч 3-го тура чемпионата Португалии, в котором «Фамаликан» обыграл «Боавишту». Встреча завершилась со счетом 1:0. Таким образом, для голкипера «Фамаликана» Ивана Злобина это второй «сухой» матч подряд.

Ранее, россиянин оформил «сухарь» в игре 2-го тура с «Эштрелой» (3:0). Отметим, 27-летний Злобин стал основным голкипером португальской команды после ухода 23-летнего бразильца Луиса Жуниора в «Вильярреал» за € 12 млн.

26-летний Иван является воспитанником Академии Коноплёва и московского ЦСКА. Осенью 2015 года он отправился в Португалию в молодёжную команду «Лейрии», уже летом 2016-го перебрался во вторую команду «Бенфики», а через три года перешёл в основную.

Летом 2020 года Злобин перешёл в «Фамаликан», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 300 тыс. В общей сложности россиянин принял участие за команду всего в 12 матчах, где пропустил 18 мячей и четыре встречи сыграл «на ноль».

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