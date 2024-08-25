Тренер «Атлетика» Вальверде — о тактике «Барселоны»: Флик не удивил меня планом на игру

Главный тренер «Атлетика» из Бильбао Эрнесто Вальверде высказался о поражении своей команды в матче с 2-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной» (1:2).

«Барселона» всегда остаётся «Барселоной», но влияние Флика уже заметно. Можно сказать, что команда играла с двумя форвардами, а Рафинья действовал в полузащите. Флик не удивил меня планом на сегодняшнюю игру. Система «Барсы» была почти такой же, как в прошлом матче с «Валенсией». Единственное изменение – вместо Касадо вышел Педри.

Мы пытались оказать давление на «Барсу» и помешать ей играть сзади, но это было невозможно, потому что Пау Кубарси не пропустил ни одного паса», — приводит слова Вальверде Barca Universal в социальной сети X (ранее Twitter).

Таким образом, на счету каталонской команды максимально возможные шесть очков по итогам двух туров Примеры. Команда Флика возглавляет турнирную таблицу вместе с «Сельтой», которая опережает «Барселону» по дополнительным показателям. «Атлетик» из Бильбао после двух матчей сезона набрал лишь одно очко и на данный момент занимает 17 строчку.

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