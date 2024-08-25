Латышонок стал вторым вратарём «Зенита» по количеству сейвов за матч при Семаке

Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился вничью — 0:0. В этой встрече голкипер санкт-петербургской команды Евгений Латышонок сделал шесть сейвов.
Как сообщает Opta Sports, это лишь второй случай при тренере Сергее Семаке, когда вратарь «Зенита» дома в РПЛ сделал шесть и более сейвов. Отмечается, что первый раз в 2021 году девять сейвов сделал Андрей Лунёв в игре с «Ахматом» (3:1).
Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.
На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.
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