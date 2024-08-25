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Латышонок стал вторым вратарём «Зенита» по количеству сейвов за матч при Семаке

Латышонок стал вторым вратарём «Зенита» по количеству сейвов за матч при Семаке
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Завершился матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Матч завершился вничью — 0:0. В этой встрече голкипер санкт-петербургской команды Евгений Латышонок сделал шесть сейвов.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

Как сообщает Opta Sports, это лишь второй случай при тренере Сергее Семаке, когда вратарь «Зенита» дома в РПЛ сделал шесть и более сейвов. Отмечается, что первый раз в 2021 году девять сейвов сделал Андрей Лунёв в игре с «Ахматом» (3:1).

Евгений Латышонок перешёл в санкт-петербургский «Зенит» этим летом из калининградской «Балтики». Соглашение между игроком и клубом рассчитано на четыре года и имеет опцию продления ещё на сезон. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 1,5 млн.

На данный момент санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Подопечные Сергея Семака набрали 14 очков за шесть матчей. «Спартак» заработал 11 очков и располагается на четвёртой строчке.

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