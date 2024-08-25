Умяров – об игре «Спартака» после удаления футболиста «Зенита»: ментальная расслабленность

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров высказался о ничьей в матче шестого тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Чувствуем ли разочарование? По тому, как складывалась игра – да. Наверное, самый качественный из последних проведённых здесь матчей. По моментам и по тому, как складывалась игра, хотели победить. Когда ты играешь против таких команд и в такой манере – это в удовольствие. Но нужно понимать, что с «Зенитом» нужно всегда быть готовым в плане контратак, переходных действий.

После удаления у «Зенита» у нас была ментальная расслабленность. Над этим нужно работать. В какой-то момент «Зенит» перехватил инициативу, и это было заметно. Это то, над чем нужно работать. Но концовку «Спартак» забрал, было много моментов, чтобы открыть счёт», — сказал Умяров в интервью клубному телевидению.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков.

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