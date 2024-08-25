Эрлинг Холанд обошёл Луиса Суареса и догнал Уэйна Руни по количеству хет-триков в АПЛ

24 августа состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 4:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола и стал шестым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков. Об этом сообщает Opta Sports.

По информации источника, на счету Холанда это седьмой хет-трик в рамках чемпионата Англии. Столько же у англичанина Уэйна Руни. Лидирует по этому показателю аргентинский форвард Серхио Агуэро (12). 11 хет-триков у Алана Ширера. Девять матчей с тремя забитыми мячами на счету Робби Фаулера. По восемь хет-триков имеют в своём активе Гарри Кейн, Тьерри Анри и Майкл Оуэн.

Отметим, Холанд обогнал по количеству хет-триков уругвайского форварда Луиса Суареса (6).

Холанд выступает за команду Гвардиолы с 2022 года. Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне норвежец принял участие в 35 матчах во всех турнирах, забил 29 голов и сделал шесть результативных передач.

Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.

Эрлинг Холанд отдыхает на природе перед началом сезона: