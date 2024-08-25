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Хосеп Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола

Хосеп Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего центрального нападающего в истории футбола.

«Является ли Холанд самым совершенным центральным нападающим, которого мы когда-либо видели? Самый невероятный нападающий, которого я когда-либо видел, — это Месси», — приводит слова Гвардиолы beIN SPORTS в социальной сети X.

На данный момент Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. На данный момент трансферная стоимость аргентинца составляет € 30 млн.

Холанд является нападающим «Манчестер Сити», за который выступает с 2022 года. Контрактное соглашение форварда с клубом рассчитано до 2027 года.

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