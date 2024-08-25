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Защитник ЦСКА Мойзес не сдержал слёз во время интервью после матча

Защитник ЦСКА Мойзес не сдержал слёз во время интервью после матча
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Защитник московского ЦСКА Мойзес не сдержал слёз во время интервью после матча шестого тура РПЛ с «Акроном» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Моя дочь сегодня вышла вместе со мной. Моя супруга и друзья тоже были здесь со мной. Я оглядываюсь назад на свой путь, я вижу, что когда находился далеко от своей семьи, это имело смысл. Мои папа с мамой, мои братья, моя супруга, тётя, дядя, двоюродные братья…они все для меня делали, помогали мне. Я счастлив, что я и моя семья достигли этого. Я очень благодарен ЦСКА за то, что у меня есть возможность работать в этом клубе. Извините за слезы», — сказал Мойзес в интервью клубному телевидению.

Мойзес перешёл в ЦСКА в 2023 году. Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

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