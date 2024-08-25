Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорян раскритиковал Волкова и Мостового после матча «Зенита» со «Спартаком»

Григорян раскритиковал Волкова и Мостового после матча «Зенита» со «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Российский тренер Александр Григорян высказался об игроках, которые ему не понравились в матче 6-го тура РПЛ, в котором «Зенит» играл со «Спартаком» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться. У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков.

Материалы по теме
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь
Какой же шанс упустил «Спартак»! «Зенит» делал всё, чтобы ему помочь

Игроки «Зенита» общаются с голосовым помощником:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android