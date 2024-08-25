Григорян раскритиковал Волкова и Мостового после матча «Зенита» со «Спартаком»

Российский тренер Александр Григорян высказался об игроках, которые ему не понравились в матче 6-го тура РПЛ, в котором «Зенит» играл со «Спартаком» (0:0).

«Ужасный матч выдал Волков. Думаю, Семаку хотелось заменить его еще в середине первого тайма. Но, наверное, он человек деликатный. А Станкович заменил Мартинса в первой половине. Он не стал с ним церемониться. У Мостового не получалась игра один в один. И это происходит на протяжении всего сезона. А Волков провалил все оборонительные действия. Игрок, скажем так, находится не в себе», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков.

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