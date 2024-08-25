Эдуард Мор оценил итоги матча «Зенит» — «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор высказался о результате матча шестого тура чемпионата России с «Зенитом». Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счётом 0:0.

«Конечно «Зенит» по итогу матча очень доволен ничьей, а «Спартак» упустил победу. После удаления у «Зенита» были какие‑то моменты, но концовка игры была полностью за «Спартаком». Мне кажется, что Латышонок однозначно был лучшим игроком этого матча», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в РПЛ завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

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