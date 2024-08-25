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Дубль Суареса за шесть минут принёс победу «Интер Майами» в матче с «Цинциннати»

Дубль Суареса за шесть минут принёс победу «Интер Майами» в матче с «Цинциннати»
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«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» во время матча МЛС. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

США — Major League Soccer . МЛС
25 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Цинциннати
Цинциннати
1:0 Суарес – 1'     2:0 Суарес – 6'    
Удаления: Авилес – 42' / нет

Счёт в матчей на первой минуте открыл Луис Суарес. Через пять минут уругваец оформил дубль. На 42-й минуте «Интер Майами» остался в меньшинстве после удаления Томаса Авилеса.

На данный момент «Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 56 очков. Команда одержала третью победу подряд. «Цинциннати», в свою очередь, остался на третьем месте, набрав 48 очков. Команда потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем туре «Интер Майами» встретится «Чикаго Файр», а «Цинциннати» проведёт матч с «Клёб де Фут Монреаль».

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