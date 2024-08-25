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Алексей Миранчук остался в запасе на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС

Алексей Миранчук остался в запасе на матч с «Лос-Анджелес Гэлакси» в МЛС
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Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук остался в запасе на матч МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч пройдёт в Лос-Анджелесе на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк», начало — 05:30 мск.

США — Major League Soccer . МЛС
25 августа 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Не начался
Атланта Юнайтед
Атланта
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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