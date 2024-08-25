Семак — о матче «Зенит» — «Спартак»: обе команды не наиграли на победу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о частых ничейных результатах в матчах между санкт-петербургской командой и московским «Спартаком». Отметим, что в очной игре 6-го тура чемпионата России команды сыграли вничью (0:0).

— Четыре из пяти последних игр в Петербурге «Зенита» и «Спартака» завершились со счетом 0:0, три из них подряд. Видите ли вы в этом какую-то закономерность?

— Нет, не думаю, что нужно искать параллели. Несмотря на прошлые 0:0, при этом у нас было большое количество хороших моментов, владели огромным преимуществом в прошлом матче. А забитые мячи не всегда показатель того, кто был лучше на сегодняшний день. Для того чтобы выигрывать, нужно забивать. По сегодняшнему матчу думаю, что результат справедливый. Думаю, обе команды не наиграли на победу. Были моменты и у нас, и у «Спартака». Думаю, что команда, которая сегодня победила бы, сделала бы это не без доли везения или удачи в каких-то моментах. В целом результат закономерен по сегодняшнему матчу, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в РПЛ завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу.

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