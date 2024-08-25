Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ланс — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер Майами» стал первой командой текущего сезона, вышедшей в плей-офф МЛС

«Интер Майами» стал первой командой текущего сезона, вышедшей в плей-офф МЛС
Аудио-версия:
Комментарии

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» во время матча МЛС. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Цапли» первыми отобрались в плей-офф МЛС по итогам текущего сезона.

США — Major League Soccer . МЛС
25 августа 2024, воскресенье. 02:30 МСК
Интер Майами
Майами
Окончен
2 : 0
Цинциннати
Цинциннати
1:0 Суарес – 1'     2:0 Суарес – 6'    
Удаления: Авилес – 42' / нет

Отметим, что «Интер Майами» стал четвёртой командой в истории МЛС, которая вышла в плей-офф в первых 26 матчах сезона.

На данный момент «Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 56 очков. Команда одержала третью победу подряд. «Цинциннати», в свою очередь, остался на третьем месте, набрав 48 очков. Команда потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем туре «Интер Майами» встретится «Чикаго Файр», а «Цинциннати» проведёт матч с «Клёб де Фут Монреаль».

Материалы по теме
Дубль Суареса за шесть минут принёс победу «Интер Майами» в матче с «Цинциннати»

Лионель Месси сыграл в теннис:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android