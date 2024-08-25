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«Интер Майами» стал первой командой текущего сезона, вышедшей в плей-офф МЛС

«Интер Майами» обыграл «Цинциннати» во время матча МЛС. Встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «Цапли» первыми отобрались в плей-офф МЛС по итогам текущего сезона.

Отметим, что «Интер Майами» стал четвёртой командой в истории МЛС, которая вышла в плей-офф в первых 26 матчах сезона.

На данный момент «Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу МЛС, набрав 56 очков. Команда одержала третью победу подряд. «Цинциннати», в свою очередь, остался на третьем месте, набрав 48 очков. Команда потерпела четвёртое поражение кряду.

В следующем туре «Интер Майами» встретится «Чикаго Файр», а «Цинциннати» проведёт матч с «Клёб де Фут Монреаль».

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