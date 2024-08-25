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Джуд Беллингем выложил фото с Ким Кардашьян

Джуд Беллингем выложил фото с Ким Кардашьян
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем сделал совместное фото с американской звездой реалити-шоу и предпринимательницей Ким Кардашьян. Британец сопроводил фото эмодзи с сердечком.

Фото: Соцсети Джуда Беллингема

Ранее со звездой сфотографировались нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга.

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами. В общей сложности полузащитник провёл на поле 3733 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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