Гвардиола высказался о результативности Холанда, сравнив его с Месси и Роналду

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на результативность норвежского нападающего своей команды Эрлинга Холанда.

«Он забивал голы в Зальцбурге и в Германии, его статистика поражает. С точки зрения результативности Холанд способен тягаться с Роналду и Месси. Статистика для его возраста невероятная. Он всегда опасен. Надеюсь, он останется в «Манчестер Сити» на многие годы», — приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, 24 августа состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 4:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Холанд забил в этой встрече три гола.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 101 матче во всех турнирах, забил 94 гола и сделал 14 результативных передач.

Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.

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