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Тренер «Барселоны» Флик раскрыл, что сказал при встрече Нико Уильямсу

Тренер «Барселоны» Флик раскрыл, что сказал при встрече Нико Уильямсу
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик раскрыл, что сказал вингеру «Атлетика» Нико Уильямсу перед очным матчем… Напомним, в матче 2-го тура испанской Примеры «Барселона» победила «Атлетик» из Бильбао (2:1).

«Когда я увидел Нико Уильямса, я поздравил его с победой на чемпионате Европы», — приводит слова Флика Marca.

Ранее Уильямса связывали с «Барселоной». По сообщениям СМИ, каталонцы хотели приобрести игрока в текущее трансферное окно, однако переход пока не состоялся из-за разногласий между клубами.

В минувшем сезоне 22-летний вингер принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился восемью голами и 19 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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