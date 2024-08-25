Гендиректор «Акрона» ответил на вопрос о судействе в РПЛ после разгрома от ЦСКА

Генеральный директор «Акрона» Алексей Власов высказался об уровне судейства в Российской Премьер-Лиге после матча 6-го тура команды из Тольятти с ЦСКА (0:4).

«Мне не хотелось бы давать какие-то комментарии о судействе. Это надо смотреть матчи, каждый эпизод, я этим не занимаюсь, поэтому я не тот человек, который сможет ярко прокомментировать судейство.

Вопросы по эпизодам? Всегда есть вопросы, особенно когда ты смотришь и болеешь за свою команду, эмоционируешь и кажется, что всё против, но, опять же, надо с холодной головой пересматривать. Я этого, естественно, сделать не успел. Вопросы есть в каждой игре», – приводит слова Власова «Советский спорт».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.

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