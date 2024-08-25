Сын Суареса не поздоровался с Месси, удивив игрока. В ситуацию вмешалась мать

Забавный случай произошёл на трибуне во время матча «Интер Майами» с «Цинциннати» в МЛС, когда на игру своего клуба пришёл посмотреть травмированный Лионель Месси.

Аргентинец находился в ложе стадиона, в этот момент мимо него проходил сын нападающего «Интер Майами» и друга Месси Луиса Суареса, однако ребёнок даже не посмотрел в сторону звезды футбола, соответственно, не поздоровавшись с ним. Месси удивился такому поведению мальчика, однако никак не отреагировал. Затем ребёнок подошёл к своей матери, супруге Суареса, которая заставила его вернуться и поздороваться с Лионелем, что он и сделал.

Фото: Аккаунт Historic Vids в Х

Фото: Аккаунт Historic Vids в Х

Фото: Аккаунт Historic Vids в Х

Отметим, что Месси и Суарес дружат семьями и много времени проводят вместе.

Напомним, встреча прошла в Форт-Лодердейле на стадионе «Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум» и завершилась победой хозяев со счётом 2:0. Таким образом, «цапли» первыми отобрались в плей-офф МЛС по итогам текущего сезона.

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