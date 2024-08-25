Президент «Акрона» отреагировал на разгромное поражение от ЦСКА, упомянув судей

Президент «Акрона» Павел Морозов высказался о разгромном поражении команды из Тольятти после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:4).
«Сегодня была максимально слабая игра. В первом тайме ребята ничего не показали, а после пропущенных голов посыпались.
Доверие к Тедееву есть, никаких сомнений по нему и тренерскому штабу нет. В целом неплохое начало сезона. В каких‑то матчах нам не повезло, где‑то были судейские помарки, которые повлияли на результат.
У нас задача одна — побеждать в каждом матче, набирать очки. Задачи ставятся от игры к игре. Думаю, что ещё будут усиления. В ближайшее время вы обо всём узнаете, — приводит слова Морозова «Матч ТВ».
ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке.
Самые титулованные футбольные клубы России: