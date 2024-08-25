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Григорян объяснил, чего не хватило «Зениту», чтобы победить «Спартак»

Григорян объяснил, чего не хватило «Зениту», чтобы победить «Спартак»
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Российский тренер Александр Григорян высказался об отсутствии нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в матче 6-го тура чемпионата России со «Спартаком». Команды сыграли вничью — 0:0. Ранее Глушенков получил травму руки и перенёс операцию.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Роль Глушенкова сегодня для «Зенита» определяет то, что мы называем разницей. Он является ключевым игроком команды, при всем уважении к Венделу. Из‑под прессинга «Спартака» команде не удавалось выходить», — сказал Григорян в эфире «Матч ТВ».

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков.

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.

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