«Cреди людей встречается дерьмо, тут не так». Конте пообещал возродить «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте рассказал, как команда восприняла поражение от «Вероны» (0:3) в 1-м туре Серии А.

«Я разделил бы матч с «Вероной» на две части. В первом тайме «Наполи» играл так, как должен играть, «Верона» не нанесла ни одного удара по нашим воротам – это было отображением того, что я хотел бы видеть. Во втором тайме всё было по-другому. Казалось, что это не первый матч нового сезона, а продолжение прошлого.

Это пробудило старые скелеты. Во втором тайме наши болельщики будто вернулись в прошлый сезон, а я думал, что многие вещи уже забыты.

Я планирую возрождать клуб, беря за основу 10–12 игроков, которые давно здесь, это хорошие ребята. Иногда среди людей встречается и дерьмо, но тут не так, эти ребята заботятся о «Наполи», хорошо тренируются, прилагают усилия, берут на себя ответственность. Они осознали, что произошло в матче против «Вероны», и они больше других не хотят, чтобы подобное повторялось. Я понимаю, что благодаря им имею прочную основу, я полностью на них полагаюсь.

Когда я говорю о «хороших людях», то имею в виду настоящих мужчин. Когда они есть, вы преодолеваете трудности, когда у вас их нет – ещё больше погружаетесь в проблемы. Вот почему я доверяю этим ребятам и их работе.

Недоверие болельщиков? То, чего у Неаполя никогда не отнимешь, – это энтузиазм и страсть. Конечно, учитывая прошлый сезон и матч с «Вероной», претензии возникнут неизбежно. Но я уверен, что болельщики «Наполи» нас поддержат», — приводит слова Конте Tuttosport.

Сегодня, 25 августа, «Наполи» будет принимать «Болонью» во 2-м туре. Начало матча – в 21:45 мск.

Нагельсман, Конте и другие люди, с которыми было лучше. ХиТ#143