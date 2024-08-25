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Шалимов высказался об игре Ивана Облякова в ЦСКА

Шалимов высказался об игре Ивана Облякова в ЦСКА
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Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался об игре полузащитника ЦСКА Ивана Облякова после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Акроном» (4:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 15:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 0
Акрон
Тольятти
1:0 Мусаев – 49'     2:0 Обляков – 60'     3:0 Мойзес – 82'     4:0 Обляков – 87'    

«Он сейчас играет одного из двух опорных полузащитников. Там ты очень много с мячом. Ты можешь отдавать назад‑поперёк, а можешь подключаться вперёд, иметь моменты. Он в этой позиции активный и выглядит очень прилично. Когда он играет крайнего нападающего, то он работает меньше с мячом. Он максимально использует свою нынешнюю позицию», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Обляков сыграл во всех турнирах в восьми матчах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали 10 очков по результатам шести игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.

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