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В Испании сообщили, что сказали в «Реале» Лунину о его будущем в клубе

В Испании сообщили, что сказали в «Реале» Лунину о его будущем в клубе
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Голкипер «Реала» Андрей Лунин останется в команде на этот сезон, сообщает испанское издание The Athletic.

По информации источника, мадридский клуб сказал украинцу, что хочет, чтобы он остался в команде на сезон-2024/2025.

Отмечается, что подписание нового контракта между сторонами на данный момент зависит уже больше от клуба, чем от игрока. Хотя ранее сообщалось об обратном.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

После восстановления от травмы Тибо Куртуа Лунин неизменно проводит матчи на скамейке запасных.

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