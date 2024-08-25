Алексей Миранчук дебютировал за «Атланту» в МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук дебютировал за клуб в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра проходит в Лос-Анджелесе на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк».

На момент написания новости в матче идёт концовка второго тайма, счёт во встрече так и не открыт, 0:0. Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти.

Фото: Скрин из трансляции

На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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