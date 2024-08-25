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Лос-Анджелес Гэлакси — Атланта Юнайтед, результат матча 25 августа, счёт 2:0, матч МЛС

Гол Ройса помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Атланту» в дебютном матче Миранчука
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«Лос-Анджелес Гэлакси» обыграл «Атланту Юнайтед» в матче МЛС. Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

США — Major League Soccer . МЛС
25 августа 2024, воскресенье. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
Окончен
2 : 0
Атланта Юнайтед
Атланта
1:0 Пуч – 76'     2:0 Ройс – 84'    

На 76-й минуте счёт в матче открыл испанский полузащитник Рики Пуч. Голевая передача на счету Марко Ройса. На 85-й минуте Ройс отличился и увеличил преимущество.

Отметим, что российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук дебютировал за клуб в матче МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси».

На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. «Лос-Анджелес Гэлакси» занимает вторую строчку в сводной таблице с 52 баллами.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.

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