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«Зениту» повезло со «Спартаком». Гладилин — о центральном матче 6-го тура РПЛ

«Зениту» повезло со «Спартаком». Гладилин — о центральном матче 6-го тура РПЛ
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал исход матча 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак». Команды сыграли вничью — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Меня ничуть не удивила игра «Спартака», я и ожидал этого. Четыре матча до этого красно‑белые показывали хорошую игру, команда находилась в хорошем состоянии. Я ожидал игру такого уровня. «Спартак» показал, что приехал не просто так, а добывать очки.

«Зениту» повезло, конечно. Удача была на стороне «Зенита». После удаления во втором тайме «Спартак» имел два стопроцентных момента. Преимущество было на его стороне. То, что хозяева вытащили ничью, очень хороший результат для них. Так команда Семака смогла сохранить лидерство, а если бы «Спартак» победил, то было бы поинтереснее. Но чемпионат только начался», — приводит слова Гладилина «Матч ТВ».

Напомним, на 62-й минуте матча у хозяев за вторую жёлтую карточку был удалён защитник Страхиня Эракович.

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