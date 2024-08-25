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Представитель аргентинца Гондоу ответил на вопрос о переходе игрока в «Зенит»

Представитель аргентинца Гондоу ответил на вопрос о переходе игрока в «Зенит»
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Густаво Гони, представитель нападающего «Аргентинос Хуниорс» Лусиано Гондоу, подтвердил, что футболист близок к переходу в «Зенит».

«Сделка ещё не закрыта. Мы ведём переговоры, но правда близки к соглашению», — приводит слова Гони Sport24.

Ранее журналисты и инсайдеры сообщали, что в ближайшее время аргентинец отправится в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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