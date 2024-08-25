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25 августа главные новости спорта, трансферы, результаты футбольных матчей, результаты тенниса, UFC

«Барселона» обыграла «Атлетик», Миранчук дебютировал в МЛС. Главное к утру
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Каталонская «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 2-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:1, «Лос-Анджелес Гэлакси» в очередном туре МЛС обыграл «Атланту Юнайтед», за которую дебютировал Алексей Миранчук, «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гол Левандовского принёс победу «Барселоне» в матче с «Атлетиком» из Бильбао.
  2. Гол Ройса помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Атланту» в дебютном матче Миранчука.
  3. «Лейкерс» могут приобрести Дончича после завершения карьеры Леброна Джеймса — источник.
  4. Представитель аргентинца Гондоу ответил на вопрос о переходе игрока в «Зенит».
  5. Вячеслав Борщёв одержал победу над Джеймсом Ллонтопом раздельным решением судей.
  6. Дубль Суареса за шесть минут принёс победу «Интер Майами» в матче с «Цинциннати».
  7. Латышонок стал вторым вратарём «Зенита» по количеству сейвов за матч при Семаке.
  8. Эрлинг Холанд обошёл Луиса Суареса и догнал Уэйна Руни по количеству хет-триков в АПЛ.
  9. Россиянка Панова и мексиканка Олмос проиграли финал турнира в Монтеррее.
  10. Кокорин помог «Арису» победить «Кармиотиссу» в чемпионате Кипра.
  11. Букайо Сака повторил достижение Сеска Фабрегаса и Уэйна Руни в АПЛ.
  12. «Ахмат» отыгрался со счёта 0:2 в матче РПЛ с «Химками», но упустил победу.
  13. «Арсенал» уверенно обыграл «Астон Виллу» в матче 2-го тура АПЛ.
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