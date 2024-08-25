«Барселона» обыграла «Атлетик», Миранчук дебютировал в МЛС. Главное к утру

Каталонская «Барселона» обыграла «Атлетик» из Бильбао в матче 2-го тура испанской Ла Лиги со счётом 2:1, «Лос-Анджелес Гэлакси» в очередном туре МЛС обыграл «Атланту Юнайтед», за которую дебютировал Алексей Миранчук, «Лос-Анджелес Лейкерс» рассматривает возможность приобретения словенского разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».