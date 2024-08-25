Холанд забил всем 23 командам, против которых играл в АПЛ

24 августа состоялся матч 2-го тура английской Премьер-лиги сезона-2024/2025, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Ипсвич Таун» со счётом 4:1. Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд забил в этой встрече три гола.

«Ипсвич» стал 23-м клубом, против которого норвежец сыграл в рамках АПЛ. Каждому из этих соперников он забил как минимум один мяч.

Эрлинг Холанд выступает за «Манчестер Сити» с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В составе «горожан» норвежец принял участие в 101 матче во всех турнирах, забил 94 гола и сделал 14 результативных передач.

Напомним, после этого матча Эрлинг стал шестым футболистом в истории АПЛ по количеству хет-триков.

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