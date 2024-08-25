Генич отреагировал на гол Заболотного в ворота «Ахмата» на 90+8-й минуте

Футбольный комментатор Константин Генич высказался о забитом голе «Химок» в компенсированное ко второму тайму время в ворота «Ахмата» (3:3) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мне показалось, или всё-таки у Садыгова была игра рукой перед голом?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, на 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью. Голевой передачей отметился Илья Садыгов.

После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке. В следующем туре «Ахмат» примет «Акрон», а «Химки» на своем поле сыграют с ЦСКА. Обе встречи пройдут 31 августа.

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