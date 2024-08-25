Генич отреагировал на гол Заболотного в ворота «Ахмата» на 90+8-й минуте
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Футбольный комментатор Константин Генич высказался о забитом голе «Химок» в компенсированное ко второму тайму время в ворота «Ахмата» (3:3) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.
МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
3 : 3
Химки
Химки
0:1 Мирзов – 31' 0:2 Руденко – 67' 1:2 Жиров – 73' 2:2 Кардосо – 75' 3:2 Ловат – 90+3' 3:3 Заболотный – 90+8'
Удаления: нет / Магомедов – 90+2'
«Мне показалось, или всё-таки у Садыгова была игра рукой перед голом?!» — написал Генич в своём телеграм-канале.
Напомним, на 90+8-й минуте Антон Заболотный принёс «Химкам» ничью. Голевой передачей отметился Илья Садыгов.
После этой игры в активе «Ахмата» стало четыре очка. Команда находится на 15-м месте. «Химки» набрали шесть очков и расположились на 10-й строчке. В следующем туре «Ахмат» примет «Акрон», а «Химки» на своем поле сыграют с ЦСКА. Обе встречи пройдут 31 августа.
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