Give me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных стадионов Европы

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Журналисты из Give me Sport провели исследование 50 стадионов Европы и составили рейтинг топ-10 лучших арен по ряду критериев. Критерии оценки включали:

вместимость стадиона (чем больше, тем лучше);

среднюю цену билета (чем ниже, тем лучше);

стоимость пинты пива (чем ниже, тем лучше);

удобство доступа на общественном транспорте;

доступность для людей с ограниченными возможностями (туалеты, лифты, пандусы, места для инвалидных колясок и т.д.);

онлайн-обзоры (включая рейтинги Google).

В итоге топ-10 лучших стадионов Европы сформирован следующим образом:

«Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия). «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). «Камп Ноу» (Барселона, Испания). «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия). «Сан-Сиро» (Милан, Италия). «Эмирейтс» (Лондон, Англия). «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия). «Уэмбли (Лондон, Англия). «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция). «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия).

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