Give me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных стадионов Европы
Журналисты из Give me Sport провели исследование 50 стадионов Европы и составили рейтинг топ-10 лучших арен по ряду критериев. Критерии оценки включали:
- вместимость стадиона (чем больше, тем лучше);
- среднюю цену билета (чем ниже, тем лучше);
- стоимость пинты пива (чем ниже, тем лучше);
- удобство доступа на общественном транспорте;
- доступность для людей с ограниченными возможностями (туалеты, лифты, пандусы, места для инвалидных колясок и т.д.);
- онлайн-обзоры (включая рейтинги Google).
В итоге топ-10 лучших стадионов Европы сформирован следующим образом:
- «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).
- «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
- «Камп Ноу» (Барселона, Испания).
- «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).
- «Сан-Сиро» (Милан, Италия).
- «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
- «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
- «Уэмбли (Лондон, Англия).
- «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).
- «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия).
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