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Give me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных стадионов Европы

Give me Sport опубликовал рейтинг лучших футбольных стадионов Европы
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Журналисты из Give me Sport провели исследование 50 стадионов Европы и составили рейтинг топ-10 лучших арен по ряду критериев. Критерии оценки включали:

  • вместимость стадиона (чем больше, тем лучше);
  • среднюю цену билета (чем ниже, тем лучше);
  • стоимость пинты пива (чем ниже, тем лучше);
  • удобство доступа на общественном транспорте;
  • доступность для людей с ограниченными возможностями (туалеты, лифты, пандусы, места для инвалидных колясок и т.д.);
  • онлайн-обзоры (включая рейтинги Google).

В итоге топ-10 лучших стадионов Европы сформирован следующим образом:

  1. «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия).
  2. «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания).
  3. «Камп Ноу» (Барселона, Испания).
  4. «Олд Траффорд» (Манчестер, Англия).
  5. «Сан-Сиро» (Милан, Италия).
  6. «Эмирейтс» (Лондон, Англия).
  7. «Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия).
  8. «Уэмбли (Лондон, Англия).
  9. «Стад де Франс» (Сен-Дени, Франция).
  10. «Кроук Парк» (Дублин, Ирландия).

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