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Барриос: все команды РПЛ готовятся, чтобы составить конкуренцию «Зениту»

Барриос: все команды РПЛ готовятся, чтобы составить конкуренцию «Зениту»
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30-летний футболист, полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вильмар Барриос высказался о целях санкт-петербургской команды на предстоящий сезон.

«Все команды готовятся, чтобы составить конкуренцию, стать чемпионами. Но мы тоже стараемся быть ещё сильнее, чтобы добиться цели и стать чемпионами. Мне кажется, что мы хорошо начали сезон. Это важно для нас. Мы выиграли четыре матча, сыграли два вничью и пропустили всего один гол. Позитивные результаты преобладают. Мы продолжаем наш путь подготовки и улучшения результатов», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, «Зенит» начал сезон с шести побед во всех турнирах, четыре из которых были разгромными (над «Крыльями Советов» — 4:0, «Рубином» — 4:0, «Факелом» — 3:0, «Ростовом» — 5:0). Также на счету санкт-петербуржцев две ничьих — с московскими «Динамо» и «Спартаком». Следующий матч состоится 28 августа с «Акроном».

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