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Эдуардо Лобос: теперь сильные иностранцы могут не доехать до РПЛ по разным причинам

Эдуардо Лобос: теперь сильные иностранцы могут не доехать до РПЛ по разным причинам
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился мнением об уровне Российской Премьер-Лиги.

— Следите ли за РПЛ? Что можете сказать об уровне лиги?
— У меня не так много возможностей следить за РПЛ, так как её не показывают в Чили. Но, конечно, приходят новости. Какие-то моменты мы видим о чилийских игроках, которые играют в России. Если говорить о силе чемпионата и качестве, то раньше он был сильнее по той причине, что российские клубы участвовали в еврокубках. Сейчас многие качественные, которые могли бы играть в России и добавить чемпионату качества и силы, могут сюда не доехать по разным причинам, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

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