Миранчук едва не отметился невероятным голом в дебютном матче за «Атланту» в МЛС

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук едва не отметился невероятным по красоте голом в своём дебютном матче МЛС за «Атланту Юнайтед» с «Лос-Анджелес Гэлакси» (0:2), который прошёл этой ночью в калифорнийском Карсоне.

В концовке встречи при счёте 0:2 россиянин получил мяч на подступах к штрафной, резко развернулся и красивым ударом из-под звёздного Марко Ройса по дуге направил мяч в девятку, однако попал в перекладину.

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Напомним, Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти.

На данный момент «Атланта» занимает 20-е место в турнирной таблице МЛС, набрав 28 очков. За последние пять матчей команда одержала одну победу, потерпела три поражения и один раз сыграла вничью.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.