Лобос: было странно видеть в России людей, которые гуляют с пивом. Многие пьют водку

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос ответил на вопрос, ассоциируется ли у него Россия с алкоголем.

— У многих иностранцев Россия ассоциируется с алкоголем. А у вас?

— Было странно видеть на улице людей, которые гуляют и пьют пиво. Достаточно много было людей, пьющих водку. Я понимаю, что это, наверное, какая-то часть культуры. По крайней мере, я так к этому относился.

— Алкогольный напиток, который запомнился?

— «Жигулёвское» — лучшее пиво, которое я пробовал. Если говорить про вино, то нравится красное, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

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