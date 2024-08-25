Барриос: Глушенков был в хорошей форме. Надеемся, он скоро восстановится

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вильмар Барриос высказался о нападающем Максиме Глушенкове, получившем травму в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Глушенков был в хорошей форме. К сожалению, он получил травму в матче с «Химками». Но у нас есть хороший состав, который тренируется, чтобы быть готовыми. Надеемся, что он скоро восстановится и будет дальше показывать хороший результат», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.