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Расписание матчей РПЛ 25 августа

Расписание матчей РПЛ 25 августа
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Сегодня, 25 августа, в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 15:00 мск. «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород»
  • 17:30 мск. «Динамо» Москва — «Краснодар»
  • 20:00 мск. «Локомотив» — «Ростов»

На данный момент турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 возглавляет санкт-петербургский «Зенит». Команда Сергея Семака набрала 14 очков за пять матчей. Второе место занимает московское «Динамо», заработав 12 очков. На третьей строчке располагается московский «Локомотив», у которого также 12 очков. В зоне вылета находятся грозненский «Ахмат» (4) и самарские «Крылья Советов» (3).

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