Расписание матчей испанской Примеры 25 августа

Сегодня, 25 августа, во 2-м туре испанской Примеры состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

25 августа, воскресенье:

18:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вальядолид»;

20:00 мск. «Леганес» — «Лас-Пальмас»;

20:15 мск. «Алавес» — «Бетис»;

22:30 мск. «Атлетико» Мадрид — «Жирона».

На момент выхода новости первое место в чемпионате Испании занимает «Сельта», набравшая шесть очков в двух матчах. На второй строчке располагается «Барселона», также заработавшая шесть баллов в двух встречах. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который набрал четыре очка после двух игр.

По итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: