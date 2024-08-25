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Расписание матчей испанской Примеры 25 августа

Расписание матчей испанской Примеры 25 августа
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Сегодня, 25 августа, во 2-м туре испанской Примеры состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

25 августа, воскресенье:

  • 18:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вальядолид»;
  • 20:00 мск. «Леганес» — «Лас-Пальмас»;
  • 20:15 мск. «Алавес» — «Бетис»;
  • 22:30 мск. «Атлетико» Мадрид — «Жирона».

На момент выхода новости первое место в чемпионате Испании занимает «Сельта», набравшая шесть очков в двух матчах. На второй строчке располагается «Барселона», также заработавшая шесть баллов в двух встречах. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который набрал четыре очка после двух игр.

По итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал».

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