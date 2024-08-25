Расписание матчей испанской Примеры 25 августа
Сегодня, 25 августа, во 2-м туре испанской Примеры состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.
25 августа, воскресенье:
- 18:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вальядолид»;
- 20:00 мск. «Леганес» — «Лас-Пальмас»;
- 20:15 мск. «Алавес» — «Бетис»;
- 22:30 мск. «Атлетико» Мадрид — «Жирона».
На момент выхода новости первое место в чемпионате Испании занимает «Сельта», набравшая шесть очков в двух матчах. На второй строчке располагается «Барселона», также заработавшая шесть баллов в двух встречах. Замыкает тройку лидеров «Вильярреал», который набрал четыре очка после двух игр.
По итогам минувшего сезона чемпионом Испании стал мадридский «Реал».
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