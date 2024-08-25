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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Лобос рассказал, как изменилась Россия за 14 лет

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Лобос рассказал, как изменилась Россия за 14 лет
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Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос рассказал, как изменились Россия и Самара за 14 лет.

— Как изменились Россия и Самара спустя 14 лет?
— Я думаю, что на страну очень сильно повлиял чемпионат мира по футболу — он привёл к изменениям во многих городах. Во время ЧМ-2018 к России было приковано внимание многих стран. Было много болельщиков. Конечно, многое изменилось. В Самаре новый стадион. Но хорошо, что и «Металлург» остался при клубе. Если смотреть на улицы, гулять здесь, то заметны изменения, обновления и новшества. Но в целом, мне кажется, город не сильно изменился структурно», — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

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