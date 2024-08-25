Флик — о своей философии: каждая игра — это шаг вперёд

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы сине-гранатовых над «Атлетиком» (2:1) во вчерашнем матче Ла Лиги рассказал о том, какой философии придерживается в своей тренерской карьере.

«Я думаю, что всегда полезно совершенствоваться, это то, что я говорил игрокам. Каждая игра — это шаг вперёд, и мы хотим совершенствоваться, и это то, что мы делаем. Давайте посмотрим, как у нас получится улучшить ситуацию в следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

На счету каталонской команды максимально возможные шесть очков по итогам двух туров Примеры. Команда немецкого специалиста возглавляет турнирную таблицу вместе с «Сельтой», которая опережает «Барселону» по дополнительным показателям.