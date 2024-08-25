Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Флик — о своей философии: каждая игра — это шаг вперёд

Флик — о своей философии: каждая игра — это шаг вперёд
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик после победы сине-гранатовых над «Атлетиком» (2:1) во вчерашнем матче Ла Лиги рассказал о том, какой философии придерживается в своей тренерской карьере.

«Я думаю, что всегда полезно совершенствоваться, это то, что я говорил игрокам. Каждая игра — это шаг вперёд, и мы хотим совершенствоваться, и это то, что мы делаем. Давайте посмотрим, как у нас получится улучшить ситуацию в следующей игре», — приводит слова Флика Marca.

На счету каталонской команды максимально возможные шесть очков по итогам двух туров Примеры. Команда немецкого специалиста возглавляет турнирную таблицу вместе с «Сельтой», которая опережает «Барселону» по дополнительным показателям.

Материалы по теме
Тренер «Барселоны» Флик раскрыл, что сказал при встрече Нико Уильямсу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android